Испания

Очередной свободный трансфер от каталонского клуба.

Контракт полузащитника французского Пари Сен-Жермен Кайса Руиса-Атиля завершается уже в начале июля текущего года, поэтому 18-летний футболист оставил за собой право выбирать дальнейшее место для продолжения карьеры.

Как сообщает журналист итальянского подразделения Sky Sports Маттео Моретто, юный исполнитель рассчитывает на возвращение в состав каталонской Барселоны, в структуре которой он находился еще в период 2009-2015 годов, занимаясь в Ла Масии.

Воспитанник лионской школы футбола, который также имеет марокканские корни, в прошлом сезоне лишь семь раз выходил в составе "красно-синих" в матчах французской Лиги 1, а также четыре раза попал в заявку на поединки Лиги чемпионов УЕФА, но так и не появился в итоге на поле.

Источник сообщает, что переговоры относительно перехода продвигаются очень стремительно, поэтому в обозримом будущем игрок, которого трансферный портал Transfermarkt оценивает в 3 млн евро, может поставить подпись под соглашением с "блаугранас".