"Сине-гранатовые" очень хотят подписать защитника Валенсии.
Хосе Гайя, getty images
26 июня 2021, 19:59
Барселона прикладывает большие усилия, чтобы подписать Хосе Гайя в текущее трансферное окно.
Как сообщает журналист Херард Ромеро, "сине-гранатовые" готовы предложить взамен Мартина Брайтвейта и Карлеса Аленью.
В текущем сезоне Гайя провел 34 поединка, в которых забил один мяч и семь раз отдавал результативные передачи.
Напомним, что Валенсия начала переговоры с Гайя относительно продления контракта, который истекает летом 2023-го года.
Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.