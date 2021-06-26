Испания

"Сине-гранатовые" очень хотят подписать защитника Валенсии.

Барселона прикладывает большие усилия, чтобы подписать Хосе Гайя в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, "сине-гранатовые" готовы предложить взамен Мартина Брайтвейта и Карлеса Аленью.

В текущем сезоне Гайя провел 34 поединка, в которых забил один мяч и семь раз отдавал результативные передачи.

Напомним, что Валенсия начала переговоры с Гайя относительно продления контракта, который истекает летом 2023-го года.



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