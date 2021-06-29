Новое соглашение с испанским голкипером рассчитано до лета 2024 года.
Иван Вильяр, ФК Сельта
29 июня 2021, 19:35
Сельта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Иваном Вильяром.
Новое соглашение с 23-летним испанским голкипером рассчитано до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Вильяр провел 23 поединка, из которых шесть на ноль при 35 пропущенных мячах.
Ранее сообщалось, что Сельта продлила контракт с главным тренером команды.
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