Клуб и футболист разошлись по обоюдному согласию.
Алейш Видаль, getty images
01 июля 2021, 19:30
Севилья договорилась с Алейшем Видалем о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.
"Севилья благодариn Видаля за его преданность делу и заслуги перед ним и желает ему удачи на новом футбольном этапе", — гласит заявление пресс-службы.
Отметим, что испанский полузащитник дважды становился футболистом Севильи, суммарно отыграв 87 матчей, в которых отметился шестью голами и 15 ассистами.
Напомним, что ранее андалусийский клуб продлил соглашение с одним из лидеров команды Хесусом Навасом.