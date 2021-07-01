Испания

Клуб и футболист разошлись по обоюдному согласию.

Севилья договорилась с Алейшем Видалем о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.

"Севилья благодариn Видаля за его преданность делу и заслуги перед ним и желает ему удачи на новом футбольном этапе", — гласит заявление пресс-службы.

Отметим, что испанский полузащитник дважды становился футболистом Севильи, суммарно отыграв 87 матчей, в которых отметился шестью голами и 15 ассистами.

Напомним, что ранее андалусийский клуб продлил соглашение с одним из лидеров команды Хесусом Навасом.

