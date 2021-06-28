Испания

Футболист останется в клубе надолго.

Испанская Севилья объявила о продлении контракта с 35-летним хавбеком Хесусом Навасом.

Контракт с игроком продлит на три года, до лета 2024 года. В честь этого на стадионе клуба устроили праздник.

"Я очень амбициозен, как и все игроки, которые всегда стремятся к большему. В прошлом году мы были близки к борьбе за Ла Лигу, а в этом году мы сделаем все. Я также благодарю прессу за то, как они к нам относятся.

В моей жизни произошло несколько великих вещей: победа на чемпионате мира, стадион, названный в честь меня ... Это дает вам мотивацию продолжать работать и быть успешным. Пример для всех маленьких детей в городе. Важно быть хорошим и скромным человеком", — сказал Навас.



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