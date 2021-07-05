Испания

"Матрасники" усилились бразильским футболистом.

Мадридский Атлетико подписал контракт с бразильским полузащитником Маркосом Пауло, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист перешел из Флуминенсе и поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне он провел 35 матчей на клубном уровне, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Отметим, что на Маркоса Пауло также претендовало киевское Динамо, но футболист сделал выбор в пользу чемпиона Испании.