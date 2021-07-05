Испания 05 июля 2021, 14:50 Атлетико представил новую форму на сезон-2021/22 Чемпион Испании похвастался основным комплектом игровой формы. Фото ФК Атлетико 05 июля 2021, 14:50 Атлетико Мадрид даже в статусе чемпиона Испании не стал изменять традиционным клубным цветам. 🔥 pic.twitter.com/9XGe852Dpy — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) July 5, 2021 Чемпионат Испании-2021/22 стартует 15 августа. Атлетико начнет защиту титула выездом в Виго в гости к Сельте. Команды Атлетико Источники ФК Атлетико Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте