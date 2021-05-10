Украина

Наставник Днепра-1 прокомментировал выступление его команды в матче против Руха.

Заключительным матчем сезона для днепровского Днепра-1 стало домашнее противостояние против львовского Руха, в котором хозяева Днепр-Арены потеряли очки из-за гола от соперников с пенальти в конце встречи (1:1).

Днепр-1 — Рух 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер днепрян Игор Йовичевич подвел итоги не только отчетной игры для своей команды, но и всего сезона.

"Сейчас на эмоциях могу сказать, что потеряли два очка. Особенно это обидно, когда забивают на последних минутах. Когда смотришь саму игру, организацию, решительность, созданные моменты, утверждаешься во мнении, что это действительно выигрышный для нас матч.

Не дожали соперника, что затем отразилось на результате. Команда, которая проигрывает, идет ва-банк, и в футболе бывают ситуации, когда может произойти что угодно. Сегодня им удалось достичь успеха, но в целом я горжусь командой. Сыграли очень хороший матч против хорошей команды, которая играет хорошо в пас.

Мы сегодня создали моментов больше, чем за последние 3-4 матча. И это доказывает, что наша команда является конкурентоспособной, что мы уже не являемся аутсайдерами, как кто-то считал в начале второго круга. Мы были на последнем месте, а второму круге, вместе с Динамо, Шахтером и Зарей показали себя намного Лучше. Это придает уверенности.

Прежде всего, от следующего сезона мы ждем болельщиков на трибунах. Они нам необходимы — помогут работать лучше. Думаю, они имеют справедливые к нам претензии за первый круг. Но, когда бываю в городе, то чувствую их поддержку вместе с требовательностью. Это заставляет нас реагировать на критику, и думаю, что они сейчас гордятся нами.

Чувствуем, что болельщики с нами. Наши результаты — для них. Чтобы они увидели, что у нас есть хорошая команда, способная бороться за высокие цели.

Конечно, особняком стоит ситуация с трансферами. Определенные позиции должны закрыть. Посмотрим, как оно получится. 16 июня мы начнем сборы и будем думать о следующем сезоне.

Сейчас уже идут интенсивные разговоры по определенным позициям. Есть спрос на наших футболистов, есть, наверное, еще и игроки, которые меньше играли и недовольны своим положением в комнанде, и будут искать другие варианты. Такова футбольная жизнь — ничего нового. Мы должны быть готовы к тому, чтобы формировать команду, которая может бороться за самые высокие достижения", — подытожил хорватский специалист.

Отметим, что Днепр-1 второй сезон кряду завершил на седьмой строчке турнирной таблицы.