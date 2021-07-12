Испания

Французский нападающий не против перебраться в другую команду.

Антуан Гризманн готов рассмотреть вариант с уходом из Барселоны в другой клуб в это трансферное окно.

Как сообщает La Vanguardia, французский нападающий готов уйти из стана "сине-гранатовых", но только в клуб, который борется за чемпионство.

В прошедшем сезоне французский форвард провел 51 поединок, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов.

Отметим, что будущее Гризманна в Барселоне в какой-то степени зависит от результата переговоров с Месси.

Напомним, что Барселона предпочтет продать Гризманна в Англию или Италию очередному усилению конкурентов.