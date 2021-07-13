Испанский клуб усилился голкипером Брайтона.
Мэттью Райан,фото Реал Сосьедад
13 июля 2021, 00:59
Реал Сосьедад подписал соглашение с голкипером Мэттью Райаном, сообщает официальный сайт баскского клуба.
Испанская сторона не разглашает подробности сделки, но по информации авторитетного портала Transfermarkt, баски выкупили игрока и подписали контракт на два года.
За прошлый сезон Райан провел 14 поединков за Арсенал на правах аренды, пропустив при этом 21 гол в свои ворота, при трех играх на "ноль".
У австралийского вратаря есть опыт выступлений в чемпионате Испании - во время игры за Валенсию (2015-2017).
Напомним, что ранее Реал Сосьедад продлил контракт со своим ведущим нападающим Александром Исаком.