Испания

Испанский клуб усилился голкипером Брайтона.

Реал Сосьедад подписал соглашение с голкипером Мэттью Райаном, сообщает официальный сайт баскского клуба.

Испанская сторона не разглашает подробности сделки, но по информации авторитетного портала Transfermarkt, баски выкупили игрока и подписали контракт на два года.

За прошлый сезон Райан провел 14 поединков за Арсенал на правах аренды, пропустив при этом 21 гол в свои ворота, при трех играх на "ноль".

У австралийского вратаря есть опыт выступлений в чемпионате Испании - во время игры за Валенсию (2015-2017).

Напомним, что ранее Реал Сосьедад продлил контракт со своим ведущим нападающим Александром Исаком.