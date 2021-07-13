Испания

Футболист продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

Юный талант каталонской Барселоны Ансу Фати пропустит предсезонную подготовку "сине-гранатовых".

Как сообщает издание AS со ссылкой на Catalunya Ràdio, испанец продолжит свое восстановления в Мадриде под присмотром спортивного доктора Хоакина Хуана.

По информации источника, футболист пробудет в столице Испании несколько недель, что не позволит ему полететь на сборы с командой.

Напомним, Фати получил тяжелейшую травму в матче Ла Лиги против Бетиса, порвав мениск.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро согласился стать сменщиком Фати в Барселоне.