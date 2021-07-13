Футболист продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.
Ансу Фати. Фото Getty Images
13 июля 2021, 16:37
Юный талант каталонской Барселоны Ансу Фати пропустит предсезонную подготовку "сине-гранатовых".
Как сообщает издание AS со ссылкой на Catalunya Ràdio, испанец продолжит свое восстановления в Мадриде под присмотром спортивного доктора Хоакина Хуана.
По информации источника, футболист пробудет в столице Испании несколько недель, что не позволит ему полететь на сборы с командой.
Напомним, Фати получил тяжелейшую травму в матче Ла Лиги против Бетиса, порвав мениск.
Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро согласился стать сменщиком Фати в Барселоне.