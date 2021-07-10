Об этом стороны договорились еще в ходе трансферных переговоров.
Серхио Агуэро, getty images
10 июля 2021, 20:29
Нападающий Барселоны Серхио Агуэро не будет основным футболистом каталонского клуба.
По информации источника, "сине-гранатовые" рассматривают аргентинца как замену Ансу Фати.
Сообщается, что данная деталь обсуждалась еще в ходе трансферных переговоров. Сам же Агуэро согласился на такое условие.
Напомним, что Фати не играет с ноября прошлого года из-за травмы. В июле он приступил к командным тренировкам Барселоны.
Ранее сообщалось, что Барселона рискует не зарегистрировать новых игроков для Ла Лиги.
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