Испания

Об этом стороны договорились еще в ходе трансферных переговоров.

Нападающий Барселоны Серхио Агуэро не будет основным футболистом каталонского клуба.

По информации источника, "сине-гранатовые" рассматривают аргентинца как замену Ансу Фати.

Сообщается, что данная деталь обсуждалась еще в ходе трансферных переговоров. Сам же Агуэро согласился на такое условие.

Напомним, что Фати не играет с ноября прошлого года из-за травмы. В июле он приступил к командным тренировкам Барселоны.

Ранее сообщалось, что Барселона рискует не зарегистрировать новых игроков для Ла Лиги.

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