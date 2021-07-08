Испания

Аргентинец продолжит возглавлять "матрасников" до лета 2024 года.

Мадридский Атлетико на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне.

Новое соглашение с 51-летним аргентинским специалистом рассчитано до лета 2024 года. Также контракты на продление получили и все члены его тренерского штаба.

Симеоне возглавил Атлетико в 2011 году и с тех пор стал самым успешным тренером в истории клуба.

Вместе с ним "матрасники" выиграли 316 поединков, что помогло им дважды выиграть Ла Лигу, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок страны. Также мадридцы дважды доходили до финала Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Атлетико стал чемпионом Испании и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю — Челси.

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