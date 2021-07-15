Испания

Мадридский клуб потерял 300 миллионов евро за время пандемии COVID-19.

Мадридский Реал на официальном сайте опубликовал финансовый отчет за сезон 2020/21.

По предоставленным данным, с момента пандемии коронавируса "сливочные" потеряли около 300 миллионов евро, однако в прошлом сезоне смогли выйти в "плюс".

Отмечается, что долг королевского клуба снизился с 240 до 46 миллионов. Капитал клуба Переса составляет около 534 миллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне Реал не смог завоевать титулов, заняв второе место в Примере и вылетев в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что президент "сливочных" Флорентино Перес подал в суд на испанскую газету.