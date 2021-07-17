Форвард сборной Уэльса Гарет Бейл вернеться в мадридский Реал.
Гарет Бейл. Фото Getty Images
17 июля 2021, 09:05
Новоиспеченный наставник лондонского Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту в преддверии нового сезона рассказал о кадровых изменениях в команде, затронув тему возвращения Гарета Бейла в мадридский Реал.
"Бэйл не будет частью нашей команды", — заявил Санту в интервью BBC.
В прошлом сезоне Бейл отыграл за Тоттенхэм в 20 матчах АПЛ, в которых отметился 11 голами и сделал две результативные передачи.
Ранее наставник Тоттенэма резко высказался о потенциальном уходе Харри Кейна.