Испания

Мадридцы собираются обходиться теми, кто есть.

Реал не планирует совершать входящие трансферы в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Radio Marca, о данном решении заявил президента "королевского клуба" Флорентино Перес на встрече совета директоров.

Отметим, что трансферные слухи связывали Реал с Килианом Мбаппе, Эрлингом Холандом, Полем Погба и другими.

Напомним, что в это окно мадридцы успели оформить переход Давида Алабы на правах свободного агента, но потеряли Серхио Рамоса, который перешел в ПСЖ.