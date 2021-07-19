Мадридцы собираются обходиться теми, кто есть.
Флорентино Перес, getty images
19 июля 2021, 20:48
Реал не планирует совершать входящие трансферы в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Radio Marca, о данном решении заявил президента "королевского клуба" Флорентино Перес на встрече совета директоров.
Отметим, что трансферные слухи связывали Реал с Килианом Мбаппе, Эрлингом Холандом, Полем Погба и другими.
Напомним, что в это окно мадридцы успели оформить переход Давида Алабы на правах свободного агента, но потеряли Серхио Рамоса, который перешел в ПСЖ.