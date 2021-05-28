Испания

Австрийский универсал продолжит карьеру в "королевском клубе".

Мадридский Реал достиг договоренности с Давидом Алабой о подписании контракта, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение с австрийским футболистом будет рассчитано на ближайшие пять сезонов. Алабу представят в качестве игрока Реала после Евро-2020.

Напомним, Алаба с 2009 года выступал за мюнхенскую Баварию, которую покинул по окончанию контракта на правах свободного агента.

За немецкий клуб он провел более 300 матчей, а последние годы был одним из лидеров коллектива.

Напомним, что ранее Давид Алаба объяснил причину своего ухода из мюнхенской Баварии.