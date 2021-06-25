Украина

Некоторые футболисты могут уйти летом.

Манчестер Юнайтед не планирует устраивать массовую распродажу в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, клуб хочет продать двух футболистов, дабы разгрузить зарплатную ведомость и получить деньги на трансферы.

Сообщается, что Дони ван де Беек и Антони Мартиаль будут выставлены на трансферный рынок. Однако боссы клуба знают цену футболистам и не готовы их отпускать за бесценок.

В аренду МЮ готов вновь отпустить Диогу Далота и Андреаса Перейру. Что касается Джесси Лингарда, то решение по нему будет принято позднее.

Антони Мартиаль из-за травмы пропустил большой отрезок времени и ему сложно будет вновь завоевать место в основе. Что касается ван де Беека, то он не попадает в стартовый состав, так как проигрывает конкуренцию.

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