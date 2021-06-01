Нидерландский полузащитник хочет понимать свое будущее.
Донни ван де Беек, getty images
01 июня 2021, 00:59
Полузащитник Манчестер Юнайтед обеспокоен своим будущим в составе команды на следующий сезон.
Как сообщает Daily Mail, нидерландский футболист хочет пообщаться с Оле-Гуннаром Солскьяером, чтобы оценить свое будущее.
Отметим, что в этом сезоне ван де Беек провел 33 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.
Напомним, что Манчестер Юнайтед хочет задействовать ван де Беека в переговорах с Боруссией Д.