Англия

Нидерландский полузащитник хочет понимать свое будущее.

Полузащитник Манчестер Юнайтед обеспокоен своим будущим в составе команды на следующий сезон.

Как сообщает Daily Mail, нидерландский футболист хочет пообщаться с Оле-Гуннаром Солскьяером, чтобы оценить свое будущее.

Отметим, что в этом сезоне ван де Беек провел 33 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед хочет задействовать ван де Беека в переговорах с Боруссией Д.