Испания

Культовый экс-нападающий оставил реакцию на скандальные утечки информации в прессу.

По ходу прошлой недели в испанском футболе разгорелся настоящий скандал на фоне публикации изданием El Confidencial записей разговоров якобы президента мадридского Реала Флорентино Переса образца различных лет, во время которых футбольный функционер придал жесточайшей критике бывших футболистов его команды.

В частности, под огнем оказался и экс-форвард "бланкос" Луиш Фигу, которого журналистам удалось застать с интересующими всех вопросами после поединка между звездами Реала и каталонской Барселоны.

"Я думаю, что, когда реплики вырываются из контекста частной беседы, то можно получить какой угодно материал на выходе.

У меня была возможность поговорить с Флорентино после публикации этих записей, и он попросил прощения у меня. Считаю данный вопрос на этом закрытым", — подытожил культовый экс-футболист.

Напомним, что Фигу в свое время стал участником скандального трансфера из Барселоны в Реал, после чего отыграл пять сезонов в Мадриде, и уже оттуда отправился в миланский Интер. Карьера игрока завершилась в 2009-м году.