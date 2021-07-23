Испания

"Сине-гранатовые" пытаются справляться с финансовым кризисом.

Барселона не оставляет попыток разгрузить зарплатную ведомость путем продажи нескольких футболистов.

Как сообщает Goal, "сине-гранатовые" хотят избавиться от Миралема Пьянича, Филиппе Коутиньо и Самуэля Умтити.

В сезоне-2020/21 бразилец провел за каталонский гранд 14 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Умтити, в свою очередь, отыграл 16 поединков, в которых получил две желтые карточки.

Что касается Миралема Пьянича, то он в минувшем сезоне полузащитник провел за Барселону 30 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, что из-за большой зарплатной ведомости Барселона рискует не зарегистрировать новых игроков для Ла Лиги.