Испания

Испанскому клубу нужно снизить потолок зарплат более чем вдвое.

Барселона по-прежнему еще не может договориться о новом контракте со своим капитаном Лионелем Месси, но это не единственная проблема "блаугранас" на сегодняшний день. Об этом сообщает Record.

По информации источника, руководство каталонского клуба может не получить разрешение на регистрацию новых игроков команды для участия в испанской Ла Лиге. В число новичков "сине-гранатовых" входят Эрик Гарсия, Эмерсон, Мемфис Депай и Серхио Агуэро.

Для того, чтобы Барселона смогла зарегистрировать новых футболистов, руководству нужно существенно снизить зарплатную ведомость игроков. В прошлом сезоне потолок зарплат "блаугранас" составлял 347 миллионов евро, а для предстоящей кампании нужно добиться показателя в 160 млн евро.

По этой причине Барселона намерена снизить оклад для ветеранов команды — Жерара Пике, Хорди Альбы и Серхио Бускетса.

Помимо этого клуб планирует расстаться со многими игроками и первыми кандидатами на выход являются Самуэль Умтити и Миралем Пьянич. Помимо них рассматриваются варианты с продажей Филиппе Коутиньо, Клемана Ленгле, Усмана Дембеле и Антуана Гризманна.

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