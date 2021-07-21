Полузащитник мюнхенской Баварии Леон Горецка может сменить клубную прописку следующим летом. Об это сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации источника, в услугах 26-летнего немецкого хавбека заинтересованы сразу три клуба — Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и Барселона.

Отмечается, что футболист может бесплатно покинуть мюнхенский клуб следующим летом, когда у него закончится действующий контракт.

В прошлом сезоне Горецка сыграл в 32 матчах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач.

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