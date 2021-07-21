Германия

Сразу три клуба готовы предложить контракт немецкому хавбеку.

Полузащитник мюнхенской Баварии Леон Горецка может сменить клубную прописку следующим летом. Об это сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации источника, в услугах 26-летнего немецкого хавбека заинтересованы сразу три клуба — Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и Барселона.

Отмечается, что футболист может бесплатно покинуть мюнхенский клуб следующим летом, когда у него закончится действующий контракт.

В прошлом сезоне Горецка сыграл в 32 матчах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.