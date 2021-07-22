Барселона подписала контракт с 17-летним воспитанником Алехандро Бальде. Об этом сообщает Sport.es.

Соглашение с юным испанцем рассчитано до лета 2024 года.

Также отмечается, что в договоре прописана опция о досрочном расторжении контракта за 500 миллионов евро.

Бальде начал свои шаги в академии "блаугранас" в 2011 году после перехода из Эспаньола.

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