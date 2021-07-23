Украинский форвард продолжит свои выступления во второй по силе лиге в Испании.
Роман Зозуля, ФК Альбасете
23 июля 2021, 15:20
Украинский форвард Роман Зозуля в ближайшее время станет игроком испанского клуба Алькоркон. Об этом сообщает журналист Даниэль Асенхо в своем твиттере.
По информации источника, 31-летний украинец близок к согласованию сделки с испанским клубом, который может заполучить его бесплатно в качестве свободного агента.
Последние четыре сезона Зозуля провел в составе Альбасете, который по итогам прошлой кампании вылетел из Сегунды. Всего на его счету 142 матча за испанский клуб, в которых он забил 26 голов и отдал 11 ассистов.
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