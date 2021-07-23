Испания

Украинский форвард продолжит свои выступления во второй по силе лиге в Испании.

Украинский форвард Роман Зозуля в ближайшее время станет игроком испанского клуба Алькоркон. Об этом сообщает журналист Даниэль Асенхо в своем твиттере.

По информации источника, 31-летний украинец близок к согласованию сделки с испанским клубом, который может заполучить его бесплатно в качестве свободного агента.

Последние четыре сезона Зозуля провел в составе Альбасете, который по итогам прошлой кампании вылетел из Сегунды. Всего на его счету 142 матча за испанский клуб, в которых он забил 26 голов и отдал 11 ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.