Испания

Украинец, вероятно, вскоре сменит клубную прописку.

Украинский форвард Роман Зозуля покинул Альбасете.

"Вот и заканчивается прекрасная история длиною в четыре года. Пишу это со слезами на глазах и с болью душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро Альбасете вернется в Сегунду.

Хочу поблагодарить всех за эти четыре года, которые я провел в этом удивительном городе. Хочу поблагодарить клубных врачей, игроков, физиотерапевтов, всех сотрудников, которые причастны к клубу. Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось вместе пройти.

Хочу сказать спасибо болельщикам Альбасете за то, что всегда поддерживали меня и были рядом. У меня здесь много друзей, и моя семья никогда не забудет это место. Клуб навсегда останется в моем сердце, удачи", — написал 31-летний Зозуля в своем Facebook.

По итогу прошедшего сезона Альбасете занял 22-ю строчку во втором по силе дивизионе Испании и вылетел из Сегунды.

Зозуля провел за клуб 142 поединка, в которых отметился 26 голами.