Испания

Бразилец советует лидеру каталонцев остаться в Барселоне.

Будущее аргентинского лидера каталонской Барселоны Лионеля Месси остается туманным. Контракт Месси с Барселоной завершился еще в начале июля. Аргентинец не спешит ставить подписать под новым соглашениям, хотя, как ранее писал Football.ua, аргентинец согласился на снижения зарплаты на 50% ради продолжения контракта с каталонцами.

Бывший футболист Барселоны Роналдиньо дал ценный совет Месси и руководству каталонского клуба касательно сложившийся ситуации.

"Месси должен остаться. Когда он выйдет на пенсию, что, я надеюсь, случится нескоро, то оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине", — цитирует бразильца Marca.

Роналдиньо выступал за "сине-гранатовых" в период с 2003 по 2008 годы.

Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит Месси существенный финансовый ущерб.