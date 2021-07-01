Испания

Срок контракта аргентинского форварда с Барселоной завершился 1 июля.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал свободным агентом. Его контракт с Барселоной был рассчитан до 1 июля 2021 года.

Многие СМИ в последнее время сообщали, что Барселона смогла договориться с 34-летним аргентинцем о новом контракте до 2023 года, однако официального объявления до сих пор не последовало.

Также отмечалось, что из-за сложной финансовой ситуации, руководство "блаугранас" пыталось привлечь новые инвестиции, чтобы оформить новую сделку с Мессии, которая оценивается в 200 миллионов евро.

Месси находится в системе Барселоны с 2000 года. Аргентинец дебютировал в основной команде в ноябре 2003 года. С тех пор он провел 778 поединков, в которых забил 672 мяча и отдал 305 ассистов.

В прошедшем сезоне Месси отыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 14 результативных передач при шести желтых и одной красной карточках.

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