Испания

Аргентинец, вероятно, вернулся в расположения Барселоны после отпуска.

Аргентинский форвард прилетел в расположения каталонской Барселоны после отпуска и готов приступить к тренировкам.

Испанское издание AS запечатлело аргентина в аэропорту в окружении семьи: Отметим, что Лионель Месси все еще не подписал контракт с Барселоной. Однако, была информация, что аргентинец уже согласовал с каталонцами условия нового соглашения.

По информации испанского издания Sport.es, Лео подпишет новый контракт с "сине-гранатовыми" второго августа. До этого аргентинец, все же, будет участвовать в тренировочном процессе, но в качестве свободного агента. Лео стоит еще пройти традиционный медосмотр и различные тесты, которые покажут уровень готовности футболиста.

В прошлом сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит Месси существенный финансовый ущерб.