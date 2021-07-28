Аргентинец, вероятно, вернулся в расположения Барселоны после отпуска.
Лионель Месси. Фото Getty Images
28 июля 2021, 16:43
Аргентинский форвард прилетел в расположения каталонской Барселоны после отпуска и готов приступить к тренировкам.
Испанское издание AS запечатлело аргентина в аэропорту в окружении семьи:Отметим, что Лионель Месси все еще не подписал контракт с Барселоной. Однако, была информация, что аргентинец уже согласовал с каталонцами условия нового соглашения.
По информации испанского издания Sport.es, Лео подпишет новый контракт с "сине-гранатовыми" второго августа. До этого аргентинец, все же, будет участвовать в тренировочном процессе, но в качестве свободного агента. Лео стоит еще пройти традиционный медосмотр и различные тесты, которые покажут уровень готовности футболиста.
В прошлом сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит Месси существенный финансовый ущерб.