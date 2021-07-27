"Волки" намерены сохранить своего лидера.
Конор Коуди, getty images
27 июля 2021, 19:59
Тоттенхэм рассматривает возможность подписания защитника Вулверхэмптона Конора Коуди в это трансферное окно.
Как сообщает портал 90min, "волки" не примут предложение лондонцев, ведь не намерены расставаться со своим лидером.
Отметим, что в прошлом сезоне Коуди отыграл 40 поединков на клубном уровне, в которых отметился забитым голом.
Напомним, что Тоттенхэм ранее продал одного из лидеров обороны - Тоби Алдервейрелд ушел в Аль-Духаиль.