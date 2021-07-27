Англия

"Волки" намерены сохранить своего лидера.

Тоттенхэм рассматривает возможность подписания защитника Вулверхэмптона Конора Коуди в это трансферное окно.

Как сообщает портал 90min, "волки" не примут предложение лондонцев, ведь не намерены расставаться со своим лидером.

Отметим, что в прошлом сезоне Коуди отыграл 40 поединков на клубном уровне, в которых отметился забитым голом.

Напомним, что Тоттенхэм ранее продал одного из лидеров обороны - Тоби Алдервейрелд ушел в Аль-Духаиль.