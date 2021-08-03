Испания

Ярослав Мейхер продолжит свою карьеру в Испании.

Украинский голкипер Ярослав Мейхер продолжит свою карьеру в составе Вальядолида, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с 21-летним украинским голкипером рассчитано на два года. Украинец будет играть во второй команде Вальядолида, которая выступает в третьем по значимости дивизионе Испании.

До этого Мейхер выступал за Логроньес. В прошедшем сезоне он провел четыре игры в Сегунде, в которых пропустил пять голов.

Отметим, что по итогам минувшей кампании Вальядолид понизился в классе и вылетел из Ла Лиги в Сегунду.

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