Испания

Мигель Мельгар рад подписанию украинского форварда в свою команду.

Фуэнлабрада из испанской Сегунды накануне объявила о подписании нападающего Романа Зозули на правах свободного агента.

Спортивный директор Фуэнлабрады Мигель Мельгар поделился эмоциями от подписания контракта с 31-летним украинцем.

"Зозуля — это футболист, с которым мы прекрасно знакомы и хотели подписать с ним контракт в предыдущие годы. В Фуэнлабраде работают люди, которые ранее работали с ним. Они прекрасно знают Романа".

"Все люди, с которыми я разговаривал в Альбасете, говорят о Зозуле как о хорошем человеке, а не всю ту ложь, которая выходит наружу. Это то, на что мы обращаем внимание в первую очередь: кто этот человек такой, и что он из себя представляет. Мы счастливы подписать Зозулю, потому он придаст нашей команде больше опыта".

"Протесты некоторых фанатов? Мы находимся в демократической стране, где люди имеют право выражать свое мнение. Мы очень ответственно относимся к тому, что делаем. Я лично никогда не соглашусь со всеми теми политическими обвинениями, которые говорят в адрес игрока".

"Просто знайте, что Зозуля не такой, как о нем говорят некоторые фанаты. Повторяю, что у нас в клубе есть люди, которые очень хорошо его знают. Мы игнорируем любую ложь, которая повторяется много раз и только кажется правдой на первый взгляд", — приводит слова Мельгара Marca.

Напомним, в минувшем сезоне Роман Зозуля защищал цвета Альбасете, который он покинул после вылета в Сегунду Б.