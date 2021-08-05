Испания

Каталонцы отказываются верить в необходимость долгосрочных сделок.

Появление информации о том, что испанская Ла Лига может продать 10% своих акций в собственность люксембургской инвестиционной кампании CVC Capital Partners, получив взамен 3 млрд долларов, была воспринята на первых порах как глоток свежего воздуха для клубов-участников чемпионата в условиях финансового кризиса.

Однако, далеко не всем такая затея пришлась по душе. Поскольку каждый из 42-х участников Примеры и Сегунды должен получить право высказать по поводу данной сделки, то было очевидно, что найдутся несогласные с предложенной инвесторами моделью.

В частности, представителей каталонской Барселоны совершенно не устроили сроки потенциальной сделки, согласно которым часть акций чемпионата будет передана в управление инвесторам на 40 лет. Руководство "блаугранас" считает, что за такой период стоимость, в частности, трансляции их матчей вырастет куда больше, чем ей будет положено получить по предложенному контракту.

Согласно предварительным подсчетам, которые велись относительно распределения популярности у аудитории среди клубов, Барселоне причитается около 11% от общей суммы в 2,7 млрд евро (284 млн евро), которые будут распределены в строгой пропорции: 70% (199 млн евро) — на инфраструктуру, 15% (42 млн евро) — на погашение задолженностей и 15% — на заработные платы.

Подобное финансовое вливание существенно улучшит положение команды в вопросах контрактов футболистов, однако в перспективе сулит внушительные убытки, в случае роста стоимости трансляций, на что и указали в своем обращении к Хавьеру Тебасу представители каталонского клуба: "Хлеб на сегодня, голод на срок в 40 лет".

Сообщается, что на ближайшей встрече между представителями всех клубов двух высших дивизионов Испании "блаугранас" поднимут этот вопрос, потребовав объяснений всей модели, которая ранее получила одобрение профсоюзом работодателей в сфере футбола Испании.