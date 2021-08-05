Аргентинец может продолжить карьеру в другом месте.
Лионель Месси, getty images
05 августа 2021, 20:02
Лионель Месси на данный момент остается свободным агентом, но по сообщениям в прессе все шло к тому, что он подпишет новый контракт с Барселоной.
Как сообщает главная радиостанция Каталонии RAC1, аргентинский нападающий отказался продлевать соглашение с клубом.
Лионель Месси не верит в спортивный проект клуба и обеспокоен финансовым положением "сине-гранатовых".
Marca подтверждают информацию о неудачных переговорах аргентинца и Барселоны. Источник уверяет, что сейчас в клубе заняты тем, что пытаются придумать как подать информацию общественности.
Ведущие игроки Барселоны уже уведомлены о произошедшем и понимают, что ситуация прошла точку невозврата.
Отметим, что при переговорах важным вопросом была сумма заработной платы. Аргентинцу пришлось бы пойти на существенное снижение, чтобы Барселона смогла соответствовать финансовым требованиям.
В прошлом сезоне Лионель Месси провел за Барселону 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал 11 ассистов, став при этом лучшим бомбардиром турнира.
Напомним, что сперва аргентинский нападающий был близок к подписанию контракта с 50-процентным снижением оклада.