Испания

Аргентинец может продолжить карьеру в другом месте.

Лионель Месси на данный момент остается свободным агентом, но по сообщениям в прессе все шло к тому, что он подпишет новый контракт с Барселоной.

Как сообщает главная радиостанция Каталонии RAC1, аргентинский нападающий отказался продлевать соглашение с клубом.

Лионель Месси не верит в спортивный проект клуба и обеспокоен финансовым положением "сине-гранатовых".

Marca подтверждают информацию о неудачных переговорах аргентинца и Барселоны. Источник уверяет, что сейчас в клубе заняты тем, что пытаются придумать как подать информацию общественности.

Ведущие игроки Барселоны уже уведомлены о произошедшем и понимают, что ситуация прошла точку невозврата.

Отметим, что при переговорах важным вопросом была сумма заработной платы. Аргентинцу пришлось бы пойти на существенное снижение, чтобы Барселона смогла соответствовать финансовым требованиям.

В прошлом сезоне Лионель Месси провел за Барселону 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал 11 ассистов, став при этом лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, что сперва аргентинский нападающий был близок к подписанию контракта с 50-процентным снижением оклада.