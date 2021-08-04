Испания

Аргентинский форвард продолжит свои выступления в составе "блаугранас".

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжит свои выступления в составе Барселоны, сообщает Marca.

По информации источника, стороны согласовали новый контракт, который будет подписан в ближайшие часы. После этого об этом будет объявлено официально.

Напомним, контракт с 34-летним аргентинцем закончился в конце июля и новое соглашение до сих пор не подписано. Таким образом, Месси официально является свободным агентом.

Новое соглашение с капитаном "блаугранас" будет рассчитано на пять лет. При этом футболист согласился пойти на снижение зарплаты на 50 процентов.

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