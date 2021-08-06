Испания

Football.ua вспоминает самые значимые события для аргентинца в стане "сине-гранатовых".

Барселона официально объявила о том, что не смогла подписать новое соглашение с Лионелем Месси — аргентинец покинет команду и продолжит карьеру в другом месте.

Казалось бы, что об этом говорили уже не в первый раз, но все равно не верилось до последнего. Очень сложно спустя столько времени представить Барселону без Месси, а Месси — без Барселоны.

Тем не менее, дороги назад уже нет. Football.ua предлагает вам вспомнить десять главных моментов легендарного футболиста в стане "сине-гранатовых".

Дебют за Барселону

Дебют за Барселону Лионеля Месси в официальном матче произошел во встрече с Эспаньолом, каталонском дерби, в октябре 2004 года. Тогда аргентинский футболист появился на поле за восемь минут до конца встречи, а "сине-гранатовые" победили со счетом 1:0.

Как сам Месси со временем вспоминал этот день — сбылась его мечта. С того момента началась удивительная карьера выдающегося футболиста.

"Я вышел на замену вместо Деку в дерби против Эспаньола в 2004 году. Я немного нервничал, потому что мне предстояло впервые выйти на поле. Это был очень важный момент для меня, что-то, чего я страстно желал, и, возможно, я был немного нетерпелив.

У меня уже была определенная уверенность в своих силах благодаря работе с тренером Франком Райкардом и всеми игроками. Я уже тренировался с первой командой. Это помогло мне быстрее закрепиться. Это был особенный день для меня – когда, наконец, сбылась моя мечта".

Первый гол за Барселону

Отличиться за "сине-гранатовых" Месси впервые смог более чем через полгода — в поединке против Альбасете. Гол выдался очень красивым и не обошлось без магии Роналдиньо — бразилец черпаком закинул мяч на Лионеля, а тот изящно перебросил голкипера.

На видео можно четко увидеть радостного мальчишку, который очень искренне радуется голу в футболке любимой команды — именно это станет главной задачей аргентинца в течение многих следующих лет.

"Мой первый гол за Барселону! Я был еще на том этапе, когда просто радовался выходу на Камп Ноу и выступлению рядом с такими фантастическими игроками. Я не думал о забитых голах, но я знал, что, если у меня появится возможность, я не буду нервничать.

Все произошло так быстро. Роналдиньо пробросил мяч через защиту и я перекинул вратаря. Прекрасный момент, особенно когда мои новые партнеры по команде подбежали, чтобы поздравить меня".

Первый титул с Барселоной

Первым титулом Лионеля Месси с Барселоной стало чемпионство. 29 мая 2005 года аргентинский футболист поднял над своей головой чемпионский кубок. Тогда он еще не был столь значимым исполнителем для "сине-гранатовых", но уже было понятно, что это выдающийся талант.

Всего за период выступлений за Барселону Лионель Месси становился чемпионом Испании десять раз. Последний раз ему это удавалось еще в сезоне-2018/19, а потому неудивительно, что Лео потерял веру в проект Барселоны.

Кроме чемпионств Месси семь раз выигрывал Кубок Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, восемь раз побеждал в Суперкубке Испании, трижды становился триумфатором в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Гол в дебютном финале Лиги чемпионов

Первую победу в Лиге чемпионов Месси добыл еще в 2006 году, когда его команда обыграла Арсенал в финальной встрече. Тот поединок аргентинский футболист провел на скамье запасных, а потому не смог оказать свое влияние на итоговый результат.

Проявить себя Лионель Месси смог уже в сезоне-2008/2009, когда он уже был одним из лидеров "сине-гранатовых". В финале турнира каталонцы встречались с Манчестер Юнайтед и победили со счетом 2:0, а Лионель Месси тогда отметился забитым голом. Примечательно, что аргентинец отличился ударом головой, что ему несвойственно.

"Сложно было представить, что я смогу забить головой, когда Рио Фердинанд стоял рядом со мной, но на самом деле меня никто не накрывал, мяч летел в центр, где как раз я и стоял.

Когда мяч летел после перевода от Хави, я представил, что забью его, и, слава Богу, так и произошло. Этот гол был важным во всех смыслах: для команды, которая смогла перехватить инициативу, и для меня лично. Это до сих пор один из моих любимых голов.

После пропущенного из-за травмы финала в 2006 году для меня было важно сыграть в этом матче и забить в нем. Этой победой мы завершили сезон, в котором выиграли все".

Первый Золотой мяч

Первого декабря 2009 года Лионель Месси впервые стал обладателем Золотого мяча. Аргентинский нападающий обошел Криштиану Роналду, который удостоился награды в 2008 году, а также своих одноклубников — Хави и Иньесту.

Примечательно, что Лионель Месси стал первым аргентинцем, который смог удостоится подобной награды. Всего за свою карьеру Лионель Месси шесть раз выигрывал Золотой мяч, что остается абсолютным рекордом.

Пять голов в ворота Байера

Одним из исторических достижений Лионеля Месси стала встреча с Байером в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в марте 2012 года. Тогда каталонцы добились победы со счетом 7:1, а аргентинский футболист отметился сразу пятью забитыми голами.

До этого подобное достижение не покорялось никому в рамках матчей Лиги чемпионов. Уже вскоре повторить подвиг Лионеля Месси смог нападающий Шахтера Луис Адриано в матче против БАТЭ на групповой стадии.

"Какой невероятный вечер. Не уверен, что могу ранжировать свои голы по красоте – честно, не верю, что один удар может быть лучше другого. Я просто был счастлив, что забил пять голов, и что моя команда добилась такой уверенной победы.

Я тогда не знал, что стал первым игроком в истории, забившим пять мячей в матче Лиги чемпионов. Мне просто казалось, что мы хорошо сыграли как команда. Предпочитаю, когда побеждает команда, без нее я ничего бы не смог добиться".

Суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы

В середине 2016 года суд Барселоны признал Лео Месси виновным в неуплате налогов в размере более чем четырех миллионов евро и приговорил игрока к 21-месячному тюремному сроку.

Впоследствии аргентинец подал апелляцию в Верховный суд Испании, после чего соответствующий орган вынес окончательное решение. Так, приговор Месси в виде 21-го месяца лишения свободы в связи с крупным мошенничеством при неуплате налогов в период с 2007 по 2009 года был подтвержден.

Подобное событие вызвало много шума у футбольной общественности, но со временем все сошло на нет. Месси условно отбыл срок и все забыли о том, что случилось, однако непосредственно те события нанесли Лионелю серьезный имиджевый удар и несколько пошатнули психологию.

500 гол Месси за Барселону, который перевернул ход борьбы за чемпионство

В поединке чемпионата Испании 23 апреля 2017 года Барселона добилась итоговой победы со счетом 3:2, что позволило "сине-гранатовым" верить в то, что чемпионство еще не проиграно. Барселоне тогда нужна была только побед, и Месси ее обеспечил.

Каземиро открыл счет в середине первого тайма, на что Месси быстро ответил. После Ракитич вывел каталонцев вперед, однако Хамес под занавес встречи восстановил паритет.

Уже в компенсированное время аргентинец получил мяч от Жорди Альбы и точным ударом поразил ворота соперника.

"Прекрасный вечер, когда все получалось и мне удалось все, чего хотел. Я забил два великолепных гола в ворота мадридского Реала на Бернабеу, второй из которых был на последней минуте и победным для нас. И тот факт, что это был мой 500-й гол в составе Барселоны!

Я не мог просить большего. Если бы я не забил тогда, мы могли бы попрощаться с чемпионским титулом. Этот гол дал нам стимул бороться дальше и завоевать чемпионство. Мы заслуживали победить, а этот момент стал эмоциональным для всех поклонников Барселоны.

Когда Жорди Альба оказался с мячом, я знал, где мне нужно находиться, так как мы практиковали такие ситуации. Мы знали возможности каждого очень хорошо, и для нас это было не впервые. Когда Жорди оказывался в последней трети поля, я всегда старался отходить назад к линии штрафной, чтобы получить мяч и завершать – и именно это нам удалось".

Болельщики соперника аплодировали Месси стоя

В рамках поединка чемпионата Испании Барселона гостила у Бетиса. В той игре Лионель Месси отметился тремя забитыми голами, а его третий точный удар вошел в историю футбола не только для испанских болельщиков.

Безусловно, это очень красивый гол — один из многих, который забил аргентинский футболист. После того взятия ворот болельщики Бетиса аплодировали Лионелю Месси стоя, несмотря на то, что их команда уступала со счетом 1:4.

Такие моменты показательны в футболе — лишь немногие великие игроки удостаивались подобного. Это говорит о многом.

Первая попытка покинуть Барселону

Сложно точно понять, когда Лионель Месси принял решение покинуть Барселону, но прошлым летом он открыто критиковал руководство и говорил о намерении сменить клубную прописку. Возможно, именно тогда была точка невозврата.

Конечно, сейчас Барселона заявила, что они пришли к соглашению с аргентинцем, но не могут зарегистрировать подписание контракта с ним из-за финансового регламента Ла Лиги.

Безусловно, это один из важнейших моментов в карьере Лионеля Месси в Барселоне — именно тогда все постепенно начали верить в то, что легенда "сине-гранатовых" может не играть на Камп Ноу до конца карьеры.