Испания

Легендарный футболист туринского Ювентуса Алессандро Дель Пьеро не остался в стороне главного события в футбольном мире.

Накануне каталонская Барселона объявила о завершении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Легендарный футболист Ювентуса Алессандро Дель Пьеро отреагировал на уход Месси из каталонского футболиста.

По словам итальянца, данная информация вызвала у него шок. Бывший футболист заявил, что все думали, что Месси закончит карьеру в Барселоне.

"Все хотели, чтобы Месси завершил карьеру в Барселоне, так что я слегка ошеломлён. Казалось, что он начнет сезон в Барсе, были определенные позитивные сигналы, всё было хорошо. Теперь Лео начнет новое приключение, попробует что-то другое. Не хочу судить его. Возможно, здесь есть вина Месси, а возможно, это совместное решение. Может быть, это лучший исход для обеих сторон. Мы этого не знаем. Если спросите меня, хотелось бы увидеть, как он заканчивает карьеру в Барселоне", — цитирует Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорт объявил, почему клуб не смог продлить соглашение со звездным аргентинцем.