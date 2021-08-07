Испания

Аргентинец, якобы, ищет пункты в контракте с "сине-гранатовыми", которые позволят разорвать соглашение в ближайшее время.

В начале лета каталонская Барселона объявила о переходе бывшего форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Аргентинский бомбардир неоднократно заявлял, что пришел в Барселону только ради того, чтобы сыграть вместе с Месси на клубном уровне, однако на днях руководство "сине-гранатовых" объявило о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.

Как сообщает Beteve, Агуэро раздосадован уходом Месси из Барселоны и изъявил желание покинуть каталонский клуб уже этим летом.

По данным источника, Агуэро и его юристы уже ищут пункты в контракте с "сине-гранатовыми", которые позволят разорвать соглашение в ближайшее время.