Легендарный полузащитник "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поблагодарил аргентинца.
Хави и Месси. Фото Getty Images
07 августа 2021, 09:15
Накануне Барселона объявила о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.
Легендарный полузащитник каталонцев Хави Эрнандес прокомментировал шокирующее известие, поблагодарив аргентинца за годы проведенные в составе "сине-гранатовых".
"Как болельщик Барселоны, партнер и друг я могу только поблагодарить тебя за все, что ты нам дал за эти годы. Что бы ты ни делал, я желаю тебе всего наилучшего", — написал Хави на своей странице в Instagram.
Отметим, Месси, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ. Уже известны финансовые детали потенциального контракта аргентинца с французским клубом.