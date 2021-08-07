Испания

Легендарный полузащитник "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поблагодарил аргентинца.

Накануне Барселона объявила о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.

Легендарный полузащитник каталонцев Хави Эрнандес прокомментировал шокирующее известие, поблагодарив аргентинца за годы проведенные в составе "сине-гранатовых".

"Как болельщик Барселоны, партнер и друг я могу только поблагодарить тебя за все, что ты нам дал за эти годы. Что бы ты ни делал, я желаю тебе всего наилучшего", — написал Хави на своей странице в Instagram.

Отметим, Месси, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ. Уже известны финансовые детали потенциального контракта аргентинца с французским клубом.