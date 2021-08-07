Испания

Уругвайский форвард Луис Суарес пожелал удачи звездному аргентинцу.

Каталонская Барселона накануне официально объявила о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.

Бывший футболист "сине-гранатовых" Луис Суарес отреагировал на уход аргентинского форварда, обратившись к Лионелю со словами мотивации.

"Нужно много слов, чтобы рассказать историю, написанную тобой в «Барселоне». Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали.

Я всегда буду благодарен за то, как ты меня принял с тех пор, как я приехал, потому что ты — великий человек. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в «Барселоне» и что мне посчастливилось играть с тобой. Я искренне надеюсь, что то, что произойдёт в будущем, будет лучшим вариантом для тебя и твоей семьи. Я так сильно тебя люблю", — написал Суарес на своей странице в Instagram.

Ранее президент Барселоны объяснил, почему клуб не смог продлить соглашение со звездным аргентинцем. Месси, скорее всего, подпишет контракт с ПСЖ. Уже обнародованы финансовые детали потенциального соглашения аргентинца с парижским клубом.