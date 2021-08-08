Испания

Экс-защитник Барселоны высказался по поводу ухода аргентинца из команды.

Культовый бразильский защитник Дани Алвес внес вклад в победу своей страны на футбольном турнире в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио, обновив тем самым свой собственный рекорд завоеванных трофеев в ходе профессиональной карьеры.

Однако, защитник не мог обойти стороной наиболее обсуждаемую на сегодняшний день тему – уход Лионеля Месси из каталонской Барселоны, так как сам провел плечом к плечу с аргентинцем не один сезон во время выступлений в составе "блаугранас".

"Мне очень жаль Месси и Барсу, но иногда в жизни есть периоды, которые рано или поздно необходимо завершить. Месси останется Месси, а Барса останется Барсой, но немного менее особенной.

Это лежит на поверхности, так как Месси – это Месси, больше, чем просто футболист. Он демонстрировал это на протяжении всей своей карьеры.

Он отдал Барсе все, что только мог, а также всем нам, кто был частью составов с его участием. Я думаю, что нам выпала великая честь играть вместе в лучшей команде, которая когда-либо существовала в футболе. Я хочу пожелать Барсе и Месси только всего наилучшего. Они знают, что я их очень люблю", – сказал Алвес в интервью Cadena SER.

Нельзя обойти стороной и тот факт, что бразильский защитник в возрасте 38 лет стал наиболее возрастным игроком, который побеждал на Олимпийских играх в футбольном турнире.