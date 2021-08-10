Испания

Совет директоров "сливочных" намерен предпринять все необходимые правовые меры, чтобы аннулировать все соглашения между Ла Лигой и фондом CVC.

Совет директоров мадридского Реала на сегодняшнем собрании, принял единогласное решение подать гражданский и уголовный иски против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, против главы люксембургского инвестиционного фонда CVC Capital Partners Хавьера де Жаме Гуиярро и самого фонда. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Также Совет директоров Реала принял решение провести все необходимые юридические действия в целях аннулирования всех соглашений между испанской Ла Лигой и фондом CVC, которые были подписаны 12 августа этого года.

Напомним, Ла Лига продала фонду CVC 10 процентов своих акций за 2,7 миллиарда евро. При этом 90 процентов от суммы должны были быть разделены между клубами. Реал должен был получить 261 млн.

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