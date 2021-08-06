Испания

"Сине-гранатовые" отреагировали на решение лиги о продаже части прав.

Барселона отреагировала на объявление Ла Лиги о сотрудничестве с инвестиционным фондом из Люксембурга.

"ФК Барселона, проанализировав недавнее объявление Ла Лиги о стратегическом соглашении с международным инвестиционным фондом CVC, хочет представить следующую позицию:

ФК Барселона считает, что операция, которая была обнародована, не была в достаточной степени подтверждена клубами (владельцами телевизионных прав); что ее срок не соответствует нормальным рамкам и что это затронет часть аудиовизуальных прав всех клубов на следующие 50 лет.

Клуб считает подписание полувекового контракта неуместным, учитывая неопределенность, которая всегда окружает мир футбола.

Условия контракта, о котором говорит Ла Лига, усложняет будущее ФК Барселона с точки зрения аудиовизуальных прав. ФК Барселона хочет продемонстрировать свое удивление соглашением, продвигаемым Ла Лигой. Не было возможности оценить преимущества и недостатки", — гласит заявление каталонцев.

Напомним, что Барселона ранее уже выступила против продажи Ла Лигой части акций люксембургской компании.