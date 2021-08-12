Испания

Football.ua продолжает представление участников будущего сезона Примеры.

Вслед за аутсайдерами сезона и главными претендентами на вылет мы переходи к крепким командам Ла Лиги. С той надеждой, что кто-то из них сможет прыгнуть выше головы и побороться за медали.

Хетафе

Предыдущий сезон: 15 место

Хетафе провалил прошлый сезон, неожиданно обнаружив себя в списке борцов за выживание. Всему виной пандемия, внесшая свои заметные коррективы в быт каждой футбольной команды, в особенности больно ударив по коллективам, играющим с высокой интенсивностью прессинга. "Городские" стали одним из них.

В августе испанцы играли в плей-офф Лиги Европы, а уже вскоре начали свой путь в новом сезоне Примеры, что вкупе с усталостью и скомканной подготовкой к кампании-2020/21 принесло итоговое 15-е место.

Лишь девять побед, жалкие 28 забитых мячей и 43 пропущенных. Для сравнения: в сезоне-2019/20 Хетафе заработал на 16 очков больше, занял 8-е место, забил 43, а пропустил 37. Тем не менее, в этот раз самобытная команда наверняка поднимется в таблице, а, может, даже поборется за выход в еврокубки.

Главный тренер: Мичел

Творец недавних успехов Хетафе Хосе Бордалас выжал из команды максимум за время своей работы, поэтому он решил сделать следующий шаг в своей карьере и отправился в Валенсию, а на его место заступила далеко не чужая фигура для "городских".

Мичел, ранее возглавлявший такие небезызвестные коллективы, как Севилья, Олимпиакос и Марсель, во второй раз будет главным тренером "синих", которых он тренировал в конце нулевых.

Главная звезда: Витоло

Работа на рынке:

Пришли: Диего Конде (в. Атлетико Мадрид-B, са), Стефан Митрович (з. Страсбур, 1), Карлес Аленья (п. Барселона, 5), Витоло (п. Атлетико Мадрид, ар), Сандро Рамирес (н. Уэска, 1), Дарио Поведа (н. Атлетико Мадрид-B, са), Хосе Масиас (н. Гвадалахара, ар), Хуан Иглесиас, Мигель Рубио, Хосете (правый защитник, центральный защитник и левый вингер, все пришли из дубля Хетафе)

Топ-трансфер: Витоло (опыт и класс испанского вингера точно должны помочь его нынешнему клубу подняться вверх по таблице)

Ушли: Франсиско Портильо (п. Альмерия, са), Анхель Родригес (н. Мальорка, са), Хавьер Эчейта (з. Эйбар, са), Джек Харпер (н. Расинг, ар), Амат Дьеду Ндиайе (п. Мальорка, ?)

Ориентировочный состав на сезон: Сория — Оливейра, Джене, Кабако, Ньом — Аленья, Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Мата, Унал

Прогноз Football.ua – 10 место

Валенсия

Предыдущий сезон: 13 место

"Летучие мыши" продолжают плавную пикировку вниз. После ухода Марселино Гарсии Тораля дела команды предсказуемо ухудшаются. Если в прошлом году левантийцы играли с Аталантой в плей-офф Лиги чемпионов, то сейчас занимают место во второй половине таблицы.

Правда, поклонники клуба связывают определенные надежды с фигурой Хосе Бордаласа, построившего интересный проект в Хетафе. Ждать яркой игры от Валенсии под руководством этого наставника вряд ли стоит, но вот фирменный прессинг точно никуда не денется и хотя бы по его интенсивности "мыши" будут занимать лидирующие позиции в Примере. Посмотрим, что из этого получится.

Увы, нынешний состав команды заметно уступает многим соперникам, так что рассчитывать не то, что на Лигу чемпионов, но и пятое/шестое место будет весьма затруднительно.

Главный тренер: Хосе Бордалас

Главная звезда: Карлос Солер

Безусловный лидер атак левантийцев, набравший 19 очков по системе гол+пас в минувшем сезоне в чемпионате (11+8), и явно пересидевший в нынешней Валенсии. Не исключено, что будущий сезон может стать последним для Солера в белой футболке.

Работа на рынке:

Пришел: Омар Альдерете (з. Герта, ар)

Ушли: Кевин Гамейро (н. Страсбур, са), Хави Хименес (з. Альбасете, са), Хорхе Саэнс (з. Маритиму, ар), Эльяким Мангаля (з. са)

Ориентировочный состав на сезон: Силлессен — Коррейя, Паулиста, Гильямон, Диакаби, Гайя — Ли, Рачич, Солер, Гедеш — Гомес

Прогноз Football.ua – 12 место

Атлетик Бильбао

Предыдущий сезон: 10 место

Не стоит удивляться месту басков на самом экваторе турнирной таблице, так как в минувшем сезоне в клубе произошли кардинальные перемены. Безусловно, мы имеем ввиду приход на пост тренера Марселино, создавшего ранее очень симпатичные проекты в Вильярреале и Валенсии, а увольнение коуча оттуда было не более, чем проявлением идиотизма и недальновидности их владельцев. Есть ощущение, что в Бильбао Гарсии Торалю дадут поработать в более спокойной обстановке и с меньшим давлением со стороны руководства.

Почему же Атлетик тогда финишировал лишь десятым? Все дело в том, что Марселино пришел в команду лишь в начале января этого года, сменив у руля "львов" Гаиску Гаритано.

"Красно-белые" существенно прибавили во второй половине минувшей кампании, но этого не хватило для попадания в заветную семерку. Чтобы понять разницу достаточно просто привести следующие цифры — +6=3-10, 21 очко в первом круге, +5=10-4, 25 очков, во втором. Если бы не излишняя "миролюбивость", то быть клубу повыше! Проиграли баски и два подряд финала Кубка Испании (один из которых, с Реалом из Сан-Себастьяна, пришел прямиком из сезона-2019/20), попутно выбив сам мадридский Реал.

Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль

Главная звезда: хотелось бы добавить сюда имя нынешнего наставника басков, но мы остановим свой выбор на голкипере Унаи Симоне, продемонстрировавшем заметный прогресс, а также ставший железобетонным номером один, как в основной сборной Испании на минувшем Евро-2020, так и ее олимпийском варианте. Его ляпы спишем на волнение.

Работа на рынке:

Пришли: Алекс Петкса (з. Реал Сосьедад-B, са), Нико Уильямс, Хуан Артола, Беньят Прадос (правый вингер, атакующий полузащитник, центральный полузащитник, все дубль Атлетика из Бильбао)

Ушли: Иманол Гарсия де Альбенис (з. Мирандес, ар), Иньиго Висенте (п. Мирандес, ар), Яго Эррерин (в. са), Ибаи Гомес (п. са) – двое последних точно помешали бы команде в новом сезоне?

Ориентировочный состав на сезон: Симон — Капа, Йерай, Иньиго Мартинес, Берчиче — Беренгер, Унаи Лопес, Венседор, Муниаин — Иньяки Вильямс, Рауль Гарсия

Прогноз Football.ua – 7 место

Гранада

Предыдущий сезон: 9 место

В минувшем сезоне для Гранады все было положено на карту успешного выступления в Лиге Европы, где скромный коллектив оказался впервые в истории, как и в еврокубках в целом.

Разумеется, баталии на европейских полях не могли остаться незамеченными в родных пенатах – "насриды" дошли до четвертьфинала второго по значимости еврокубка, но вот в Примере несколько завалились во втором круге, что и стоило им места в Европе.

После первой половины сезона "красно-белые" шли на седьмом месте, но вскоре Вильярреал начал планомерно наращивать отрыв от конкурентов, а там и Бетис вмешался в гонку. Словом, 12 очков отставания от седьмого места говорят сами за себя.

Главный тренер: Роберто Морено

Нашумевшую историю конфликта интересов между Луисом Энрике и Роберто Морено в сборной Испании вы наверняка слышали. После расставания с "Фурией Роха" перспективный коуч успел съездить на Лазурный Берег, возглавив Монако, правда, не добился с ним ничего выдающегося. Любопытно, получится ли у него вновь вывести скромную Гранаду в еврокубки.

Главная звезда: Карлос Бакка

Работа на рынке:

Пришли: Карлос Бакка (н. Вильярреал, са), Луис Абрам (з. Велес Сарсфилд, са), Мончу (п. Барселона, са)

Топ-трансфер: безусловно, Карлос Бакка. Новоиспеченный победитель Лиги Европы в составе Вильярреала сменил Роберто Сольдадо на посту главного забивалы и звезды команды.

Ушли: Роберто Сольдадо (н. Леванте, 500 тыс.), Руй Силва (в. Бетис, са), Феде Вико (п. са)

Ориентировочный состав на сезон: Эскандель — Фулькье, Дуарте, Абрам, Нева — Милья, Гоналон — Бакка, Етеки, Мачис — Луис Суарес

Прогноз Football.ua – 13 место

Сельта

Предыдущий сезон: 8 место

Галисийцы в минувшей кампании вынуждены были совершить тренерскую рокировку уже к 10 туру. На тот момент Сельта располагалась в зоне вылета с семью очками, поэтому нервы боссов клуба не выдержали, и вместо уволенного Оскара Гарсии пришел аргентино-итальянский наставник Эдуардо Куде. И, как видите, команда заметно преобразилась, да так, что едва не запрыгнула в еврокубковую зону.



Главный тренер: Эдуардо Куде

Главная звезда: Яго Аспас

В Галисии Яго – царь и бог, настоящий любимец местной публики, к тому же, настоящий вожак и лидер. 14 голов Аспаса в минувшей кампании – седьмой показатель среди всех бомбардиров Примеры. Так что итоговое восьмое место "кельтов" в кампании-20/21 точно не было возможно без голевых подвигов ветерана. Впрочем, как всегда.

Работа на рынке:

Пришли: Матиас Дитуро (в. Универсидад Католика, ар), Франко Серви (п. Бенфика, 4), Хави Галан (з. Уэска, 4), Хосе Фонтан, Серхио Каррейра (центральный и правый защитник, оба подтянулись из молодежки Сельты)

Топ-трансфер: Франко Серви

Классное подписание галисийцев! Серви – номинальный левый вингер, но может сыграть и справа, а также закрыть практически все позиции в полузащите, в том числе на обоих флангах.

Ушли: Серхио Альварес (в., завершил карьеру), Альваро Вадильо (п. Эспаньол, 1,8), Хуан Эрнандес (п. Алькоркон, са), Давид Хунка (з. Жирона, са), Хозабед Санчес Руис (п. Малага, са), Давид Костас (з. Реал Овьедо, са), Габриель Фернандес (н. Хуарес, ар), Серхио Каррейра (з. Мирандес, ар), Факундо Феррейра (н. са)

Ориентировочный состав на сезон: Бланко — Мальо, Араухо, Айду, Гальян — Браис Мендес, Тапиа, Белтран, Денис Суарес — Мина, Аспас

Прогноз Football.ua – 9 место

Вильярреал

Предыдущий сезон: 7 место

Увольнение Хавьера Кальехи и назначение Унаи Эмери главным тренером Вильярреала поначалу воспринималось довольно спорно, однако одно событие, состоявшееся в минувшем сезоне, мигом затмило весь скепсис. Не исключено, что боссы "подводников" позвали баска для качественного прорыва в Европе, и он не подкачал, выиграв свою горячо любимую Лигу Европы, в финале переиграв Оле Гуннара Сульшера и его Манчестер Юнайтед.

Таким образом, даже всего лишь седьмое место в Примере, которой Эмери наверняка жертвовал в угоду прохождения глубже по сетке ЛЕ, было воспринято спокойно, ведь "субмарина" впервые за 10 лет сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов!

Не факт, что приключение Вильярреала в главном клубном турнире Старого Света получится столь долгим, как годом ранее в соревновании рангом ниже, но вот как минимум в пятерке он оказаться просто обязан!

Главный тренер: Унаи Эмери

Главная звезда: Жерар Морено

Работа на рынке:

Пришли: Хуан Фойт (з. Тоттенхэм, 15), Булае Диа (н. Реймс, 12), Аисса Манди (з. Бетис, са)

Топ-трансфер: "подводники" начинают закупаться перед стартом в ЛЧ, маня запахом приближающихся баталий в главном еврокубке различных игроков. Главной удачей этого лета стала полноценная покупка отбегавшего прошлый сезон в аренде Хуана Фойта из Тоттенхэма, но вот переход Булае Диа из Реймса также можно назвать отличным трансфером! В минувшей кампании француз с сенегальскими корнями настрелял 14 мячей в чемпионате Франции, присовокупив к ним дубль в кубковой игре с Валансьеном (3:4).

Ушли: Ману Морланес (п. Альмерия, 3), Рамиро Фунес Мори (з. Аль-Наср, 2,5), Марио Гонсалес (н. Брага, 1,5), Энрик Франкеса (з. Леванте, 750 тыс.), Мигелон (з. Эспаньол, 500 тыс.), Хауме Коста (з. Мальорка, са), Карлос Бакка (н. Гранада, са), Хавьер Квинтилья (з. Леганес, ар), Иван Мартин (п. Алавес, ар)

Ориентировочный состав на сезон: Асенхо — Гаспар, Пау Торрес, Фойт, Эступиньян — Чуквезе, Тригерос, Парехо, Мой Гомес — Морено, Алькасер

Прогноз Football.ua – 5 место

Бетис

Предыдущий сезон: 6 место

Приход "инженера" Мануэля Пеллегрини в севильский коллектив воспринимался несколько скептически, так как работа чилийца в том же Вест Хэме, заметно потратившегося в свое время под нового тренера, оставила очень неоднозначные впечатления.

Тем не менее, в Испании "Ману" чувствует себя, как рыба в воде. Бетис под его руководством сходу взлетел с 15 места в нескольких очках от зоны вылета в кампании-19/20 до шестой строчки, что является очень серьезным успехом! Причем "огурцы" прошли без спадов практически весь сезон в Примере, все время находясь близко либо в самой зоне еврокубков.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

Главная звезда: Набиль Фекир

В минувшем сезоне француз стал третьим бомбардиром Бетиса после Борхи Иглесиаса и Серхио Каналеса (5 мячей), вторым по количеству ассистов (5), третьим по количеству игровых минут, лидером по количеству ударов за игру (2,6) и тд. Словом, был чертовски хорош.

Работа на рынке:

Пришли: Руй Силва (в. Гранада, са), Юссуф Сабали (з. Бордо, са)

Топ-трансфер: Юссуф Сабали. Опытный защитник, к тому же умеющий здорово поддержать атаку (17 ассистов за время выступлений в Бордо), проведший более 200 поединков в Лиге 1. Сенегало-француз призван заменить ушедшего в Барселону Эмерсона на позиции правого защитника.

Ушли: Дани Мартин (в. Малага, ар), Эмерсон (з. Барселона, 9), Аисса Манди (з. Вильярреал, са)

Ориентировочный состав на сезон: Cилва — Сабали, Бартра, Сидней, Миранда — Карвальо, Родригес — Каналес, Фекир, Лайнес — Иглесиас

Прогноз Football.ua – 8 место

Реал Сосьедад

Предыдущий сезон: 5 место

Крутейший сезон в исполнении баскского Реала. "Бело-голубые" обосновались в зоне еврокубков с первых туров, да так ее и не покидали. Правда, какое-то время Сосьедад даже шел на четвертом, лигочемпионском месте, но по ходу турнира пропустил вперед Севилью, а также позволил ей 15-очковый задел.

Но все это мелочи, так как подопечные Иманола Альгуасила, выдавшего эмоциональный спич на послематчевой пресс-конференции, сумели завоевать первый для клуба за 33 года трофей – Кубок Испании, в финале переиграв Атлетик из Бильбао благодаря голу с пенальти Микеля Оярсабаля.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

Главная звезда: Александр Исак

Тут без сюрпризов. Юный швед не сумел зарекомендовать себя в дортмундской Боруссии, зато после ухода из стана "шмелей" его карьера идет лишь в гору. После успешной аренды в Виллем II последовал переезд в стан Сосьедада, где Алекс попросту рвет и мечет! 17 голов в минувшем сезоне в рамках Примеры, причем ни одного с пенальти! А качественная игра в составе сборной Швеции на Евро-2020 окончательно убедила скептиков в высоком уровне Исака.

Работа на рынке:

Пришли: Мэтью Райан (в. Брайтон, 1,1), Диего Рико (з. Борнмут, 500 тыс.)

Топ-трансфер: Мэтью Райан

Ушли: Мигель Анхель Мойя (в. са), Мартин Меркеланц (п. Райо Вальекано, ар)

Ориентировочный состав на сезон: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норманд, Муньос — Субельдия, Субименди — Порту, Мерино, Оярсабаль — Исак

Прогноз Football.ua – 6 место

Севилья

Предыдущий сезон: 4 место

Стабильность – признак мастерства. Эта пословица наиболее четко характеризуют Севилью при Хулене Лопетеги – та же четвертая позиция, правда, на сей раз команда набрала на семь очков больше, чем в сезоне-2019/20. "Нервионцы" никого и близко не подпустили к последнему лигочемпионскому месту в Примере, финишировав вслед за троицей испанских китов.

Долгое время андалусийцы даже неожиданно для себя принимали активное участие в чемпионской гонке в Примере, вот только прыгнуть выше головы предсказуемо не сумели. Даже ни одного из грандов не потеснили. Всему виной неожиданный разгром от Вильярреала в 37 туре, не позволивший Севилье потеснить Барселону с третьей строчки.

Неплохо дела обстояли и в других турнирах, однако в середине зимы банда Лопетеги неожиданно угодила в небольшой кризис, сгорев Барселоне и Эльче, а также сыграв вничью с вылетевшим Вальядолидом в чемпионате, а также покинув кубок и Лигу чемпионов от рук все тех же каталонцев (0:3 после 2:0 в первом матче) и Боруссии.

Главный тренер: Хулен Лопетеги

Главная звезда: Юссеф Эн-Несири

Марокканец провел просто фантастический минувший сезон, наколотив 18 мячей (все с игры!) только в рамках Примеры, добавив еще шесть результативных выстрелов в Лиге чемпионов. К примеру, доселе на его счету было 22 гола в чемпионате Испании, не за один сезон, а всего! Посмотрим, окажется ли Эн-Несири калифом на час или продолжит свои голевые подвиги и в будущей кампании.

Работа на рынке:

Пришли: Марко Дмитрович (в. Эйбар, са), Эрик Ламела (п. Тоттенхэм, са)

Топ-трансфер: Эрик Ламела

Вряд ли Севилья и лично Рамон Мончи ограничатся исключительно двумя переходами в летнее трансферное окно, а пока констатируем, что новички пришли весьма любопытные. "Вечно перспективный и талантливый" Эрик Ламела попробует реанимировать свою топ-карьеру в Андалусии и выйти на новый уровень, а с приходом кипера вылетевшего Эйбара Марко Дмитровича у "нервионцев" в ростере будет два вратаря-бомбардира, все ведь помнят голы серба и его коллеги Яссина Буну в минувшем розыгрыше Примеры?:)

Ушли: Брайан Хиль (п. Тоттенхэм, 25), Гильерме Арана (з. Атлетико Минейро, 2,5), Серхи Гомес (з. Эспаньол, 1), Франко Васкес (п. Парма, са), Томаш Вацлик (в. Славия Прага, са), Хосе Алонсо Лара (п. Бетис-B, са), Хуан Сориано (в. Тенерифе, са), Хуан Беррокаль (з. Спортинг Хихон, ар), Серхио Эскудеро (з. са), Алейш Видаль (з. са)

Ориентировочный состав на сезон: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Амаду, Ракитич — Ламела, Хордан, Окампос — Эн-Незири

Прогноз Football.ua – 4 место

В ближайшее время ожидайте представление остальных команд Примеры.