Испания

Football.ua продолжает представление участников будущего сезона Примеры.

Вслед за аутсайдерами и середняками сезона мы переходим к славной испанской троице, которая, с большой долей вероятности разыграет чемпионство.

Атлетико Мадрид

Предыдущий сезон: чемпион

"Индейцы" сумели во второй раз при каденции Диего Симеоне завоевать заветное чемпионство. Прошедший сезон в чемпионате Испании получился с безумной интригой до самого конца, однако казалось, что титул Атлетико все же упустит.

В первом круге "кольчонерос" планомерно наращивали отрыв от преследователей, но далее у команды случился спад, едва не стоивший ей золотых медалей. На стыке февраля и марта мадридцы умудрились набрать лишь одно очко в двухматчевом противостоянии с Леванте, скатать нулевку с Хетафе, а в апреле минимально уступили Севилье. Отрыв от Реала и Барсы таял на глазах, сократившись до одного пункта, а поражение от Атлетика из Бильбао в 32 туре стоило "матрасникам" лидерства.

К счастью для них, конкуренты также методично и извращенно соревновались в очковых потерях, словно играя с Атлетико в поддавки, так что волевой финишный рывок позволил ему таки выцарапать титул из лап "блаугранас" и "сливочных". Многие поспешили несколько усомниться в заслуженности этого триумфа, но раз "банда" Симеоне его добилась, значит, в столь сумасшедшей гонке оказалась более стабильна. Повторить сие достижение в текущем сезоне будет тяжело, но нереально, ведь обескровленная уходом Лео Месси и ворохом собственных проблем Барселона, и Реал Карло Анчелотти, зарекомендовавший себя, как кубковый тренер, имеют огромные трудности.

Главный тренер: Диего Симеоне

Главная звезда: Луис Суарес

Как можно было продать Луиса Суареса одному из конкурентов? Да еще и смешные пять миллионов евро?! Уругваец вполне очевидно затаил обиду на "кулес" по причине столь некрасивого и дикого расставания прошлым летом, повторив путь предыдущего изгоя Каталонии Давида Вильи, в первый же сезон завоевав с "матрасниками" чемпионский титул.

Правда, роль и вклад Суареса в этот успех стали куда весомее, чем у испанского форварда. "Эль Пистолеро" стал лучшим бомбардиром Атлетико, наколотив 21 гол в Примере, многие из которых стали победными и определяющими, как, к примеру, взятие ворот Осасуны на 88-й минуте в предпоследнем туре (2:1) и чемпионский гол Вальядолиду в последнем.

Работа на рынке:

Пришли: Родриго де Пауль (п. Удинезе, 35), Маркос Пауло (п. Флуминенсе, са)

Топ-трансфер: конечно же, де Пауль! 35 миллионов за столь крутого и универсального футболиста – это лишь сущие копейки. Аргентинец может как закрыть все позиции в центре поля, так и сыграть на обоих флангах, настоящий универсал.

Ушли: Аксель Вернер (в. са), Витоло (п. Хетафе, ар), Николас Ибаньес (н. Пачука, 3)

Прогноз Football.ua: 1 место

Реал Мадрид

Предыдущий сезон: 2 место

Минувшая кампания получилась относительно удачной для Реала даже несмотря на отсутствие трофеев. Провал приключился лишь в Кубке Короля, в битве с третьелиговым Алькояно, где "сливочные" традиционно в последние годы выступают довольно посредственно. А вот борьба за титул до последнего тура и полуфинал Лиги чемпионов в условиях целого сонма травм в команде – весьма неплохое достижение. К примеру, в какой-то момент сезона у "бланкос" выпадала едва ли не вся линия защиты в полном составе.

Летний уход Зинедина Зидана стал весьма неприятной новостью для поклонников Реала, однако старый/добрый дедушка Карло Анчелотти точно борозды не испортит. Уж с атмосферой в раздевалке точно должно быть все в порядке, а, возможно, Папе Карло удастся даже зацепить какой-то трофей. О победе в чемпионской лиге речь, скорее всего, не идет, но вот вернуть себе золотые медали Примеры на фоне проблем соперников – вполне.

Не забываем, что последний на данный момент кубок страны королевский клуб добыл именно под руководством Анчелотти. А если на Сантьяго Барнабеу помимо уже состоявшегося перехода Давида Алабы случится еще и переезд Килиана Мбаппе, продемонстрировавшего неплохое взаимопонимание с Каримом Бензема на Евро-2020, то Реал может замахнуться и на нечто большее.

Но не можем не сказать о большой проблеме. Это кадровый потенциал в защите. На место Варана и Рамоса пришел лишь один Алаба, и этого, само собой, может не хватить. Более того, четвертый центрбек — это Хесус Вальехо, уровень которого, мягко говоря, вызывает вопросы. Добавляем к этому травматичность Азара, сюрпризы Бэйла и нестабильность Родриго и Винисиуса. Анчелотти будет ой как непросто.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Главная звезда: Карим Бензема

Про влияние Карима на игру нынешнего Реала вы и сами все прекрасно знаете. После ухода Криштиану Роналду в Ювентус французский бомбардир попросту расцвел, с каждым новым годом демонстрируя все более крутую, яркую и результативную игру. В прошлом сезоне важность Бензема проявилась во всей красе.

Работа на рынке:

Пришли: Давид Алаба (з. Бавария, са)

Единственный и главный трансфер "бланкос" этого лета на данный момент. Опальный австриец, будто Пиноккио, "избавился ото всех цепей", сменив Мюнхен на Мадрид. Если не брать во внимание финансовую сторону этого перехода, которая играла огромную роль для самого Давида, то с чисто футбольной точки зрения это сотрудничество взаимовыгодно для обеих сторон. Алаба, скорее всего, станет некой заменой для Серхио Рамоса, и, наверняка, составит пару с Милитао в центре обороны, но может он сыграть и на позиции латераля.

Ушли: Серхио Рамос (з. ПСЖ, са), Браим Диас (п. Милан, ар, 3), Рафаэль Варан (з. Манчестер Юнайтед), Такефуса Кубо (п. Мальорка, ар)

Прогноз Football.ua – 2 место

Барселона

Предыдущий сезон: 3 место

Вот уже несколько лет основные баталии Барселоны происходят не на футбольном поле, а, скорее, в кабинетах. Казалось, что долгожданный уход ненавистного Хосепа Бартомеу и приход на пост президента старого знакомого поклонников "сине-гранатовых" Жоана Лапорты ознаменует новую славную страницу в летописи "кулес", но не тут-то было!

Да и Рональд Куман не сумел кардинальным образом преобразить коллектив. По сути, Барса практически до последнего участвовала в чемпионской гонке лишь по причине практически стопроцентного набора очков с середняками и аутсайдерами Примеры, дважды уступив Реалу и сумев добыть лишь одно очко в играх с Атлетико. В Лиге чемпионов также поджидал провал – сначала уступили первую строчку в группе Ювентусу в последнем туре, разгромно уступив туринцам (0:3), затем без шансов уступили в двухматчевом противостоянии ПСЖ в 1/8 финала (суммарные 1:5), оказав яростное сопротивление лишь в первом тайме ответного матча после домашних 1:4. Но взяли Кубок Короля — трофей он всегда трофей.

Скорее всего, наш прогноз был бы куда более оптимистичным, но нынешнее лето получается чуть ли не худшим для клуба в этом веке так точно! Барселона погрязла в огромнейших финансовых задолженностях, ей необходимо сбагривать такой неликвид в составе, как условный Усман Дембеле или Филиппе Коутиньо с их баснословными зарплатами, дабы официально заявить новичков на сезон...

Но самая главная бомба разорвалась в начале этой недели. Трудно и несколько сюрреалистично писать эти строки, но Лионель Месси покинул Камп Ноу и в статусе свободного агента перебрался в ПСЖ.

Потеря аргентинца – просто колоссальная имиджевая потеря не только для Барселоны, но и всего чемпионата Испании в целом. Кроме того, она со старта лишает каталонцев их главного преимущества на всех фронтах, как на поле, так и вне его. Удастся ли "блаугранас" отойти от шока и провести хотя бы просто качественный сезон с намеком на борьбу за испанский престол, наверное, главная интрига всего сезона-2021/22 наряду с грядущими выступлениями монструозно усилившегося ПСЖ в Лиге чемпионов.

Главный тренер: Рональд Куман

Главная звезда: после ухода Лео сложно выделить кого-то одного из этой Барселоны, но назовем двух ветеранов и лидеров команды – Хорди Альбу и Серхио Бускетса. Да и Мемфис Депай в теории вполне себе может стать таковой!

Работа на рынке:

Пришли: Иньяки Пенья (в. Барселона-B), Алекс Кольядо (п. Барселона-B), Эрик Гарсия (з. Манчестер Сити, са), Эмерсон (з. Бетис, 9), Мемфис Депай (н. Лион, са), Серхио Агуэро (н. Манчестер Сити, са)

Топ-трансфер: Мемфис Депай

После невнятной игры за Манчестер Юнайтед, едва не стоившей голландцу его топ-карьеры, Мемфис взялся за голову, в блестящем стиле перезапустившись в Лионе, где он был безоговорочным лидером и суперзвездой. Крутая игра в стане "ткачей", а также в сборной Нидерландов в конечном итоге позволила Депаю получить еще один шанс в суперклубе. Кто знает, может ему и удастся несколько компенсировать болезненный уход Лео Месси.

Ушли: Лионель Месси (н. ПСЖ, са), Хуниор Фирпо (з. Лидс, 15), Жан-Клер Тодибо (з. Ницца, 8,5), Карлес Аленья (п. Хетафе, 5), Хуан Миранда (з. Бетис, са), Матеус Фернандес (п. Палмейрас, са), Мончу (п. Гранада, са), Франсишку Тринкау (п. Вулверхэмптон, ар)

Прогноз Football.ua - 3 место