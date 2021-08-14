Испания

Мадридский клуб быстро отреагировал на информацию в прессе.

Утром 14 августа на испанском ресурсе El Mundo Deportivo появилась информация о том, что мадридский Реал якобы рассматривает возможность выхода из испанской Ла Лиги, как следствие оказываемого на клуб давления из-за участия в запуске проекта Суперлиги, а также неудовлетворения руководством "бланкос" действиями руководящих лиц национального первенства.

Опубликованный материал вызвал информационную волну, мимо которой руководство "галактикос" попросту не имело шансов пройти стороной.

Как итог, Реалу пришлось на официальном сайте выпускать опровержение данной информации с соответствующим содержанием:

"Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб рассматривал возможность покинуть состав участников Ла Лигу и перейти в английскую Премьер-лигу, Реал Мадрид хочет сделать заявление, что данная информация целиком и полностью является ложной, абсурдной и невозможной к существованию.

Ее появление направлено исключительно на то, чтобы еще раз беспокоить повседневную жизнь нашего клуба", — гласит текст обращения к общественности.

Напомним, что уже сегодня, 14 августа, в 23:00 Реалу предстоит сыграть гостевой поединок против Алавеса.