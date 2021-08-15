Испания

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В рамках стартового тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на поле стадиона Мендисорроса провел непростой поединок против Алавеса, судьбу которого предрешили ошибки хозяев во второй половине матча.

Стоит отметить, что "сливочные" выступали в смешанном составе, в рамках которого свой первый официальный матч за клуб сыграл новичок Давид Алаба, а также впервые под руководством Карло Анчелотти, после его возвращения в клуб, сыграл в стартовом составе Гарет Бэйл.

Обзор матча:

Алавес — Реал Мадрид 1:4

Голы: Хоселу, 65 — Бензема, 48, Начо, 56, Бензема, 62, Винисиус, 90+2

Алавес: Пачеко — Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте — Пина, Пере Понс (Лум, 59) — Риоха (Пельистри, 68), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Мендес (Мартин, 68) — Хоселу.

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Алаба — Вальверде (Иско, 88), Каземиро, Модрич (Асенсио, 88) — Бэйл (Родриго, 68), Бензема (Йович, 88), Азар (Винисиус Жуниор, 66).

Предупреждения: Ману Гарсия, Бэйл, Куртуа.