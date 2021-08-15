Испания

Форвард нашел себе новое место работы.

Еще в начале 2021-го года испанский нападающий Диего Коста покинул состав мадридского Атлетико, после чего отправился на поиски нового места работы.

Однако, серьезный интерес к футболисту у клубов появился лишь в летнее межсезонье, и в конечном итоге ему пришлось выбирать между предложениями вернуться на родину и выступать за Атлетико Минейро, или же перейти в турецкий Бешикташ.

32-летний испанец, у которого также есть бразильский паспорт, выбрал для себя первый вариант, перейдя в состав "петухов".

Отметим, что это будет лишь второй клуб для Косты из родной страны, так как в состав Браги в далеком 2006-м году он переходил из бразильской Барселоны, базирующейся в Рио-де-Жанейро.

Последним клубом футболиста до этого был мадридский Атлетико, в составе которого он в совокупности провел 216 матчей, забив 83 гола и отдав 36 результативных передач.