Бразилия

32-летний испанец достиг устной договоренности о переходе в бразильский клуб.

Бывший нападающий Челси Диего Коста в ближайшее время может стать игроком Атлетико Минейро. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, 32-летний испанец уже имеет устную договоренность о переходе в бразильский клуб. Также отмечается, что у него будет однолетний контракт с окладом в три миллиона долларов.

Напомним, Коста стал свободным агентом в январе этого года после расторжения контракта с Атлетико.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.