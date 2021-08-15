Шведский защитник Людвиг Аугустинссон продолжит карьеру в Испании.
Людвиг Аугустинссон (справа). Фото ФК Севилья
15 августа 2021, 17:25
Испанская Севилья усилила свой состав шведским защитником Вердера Людвигом Аугустинссоном. Об этом информирует клубная пресс-служба испанцев.
Никакой официальной информации о финансовых деталях перехода не сообщается.
За Вердер швед выступал с 2017 года. В составе зелено-белых он провел 115 матчей, забив три мяча и отдав 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Севилья нацелилась на полузащитника Порту Хесуса Корону.