Испанская Севилья усилила свой состав шведским защитником Вердера Людвигом Аугустинссоном. Об этом информирует клубная пресс-служба испанцев.

Никакой официальной информации о финансовых деталях перехода не сообщается.

За Вердер швед выступал с 2017 года. В составе зелено-белых он провел 115 матчей, забив три мяча и отдав 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Севилья нацелилась на полузащитника Порту Хесуса Корону.